Німецька модель Ніколь Потуральски, колишня кохана актора Бреда Пітта, приголомшила спокусливим образом
Як передає Politeka.net, 28-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в нижній білизні, приспустивши джинси.
Так, струнка й засмагла Ніколь продемонструвала апетитну фігурку в білому бюстгальтері та такого ж кольору трусиках з високою талією.
Дівчина відчуває себе розкуто перед камерою, чим тільки радує своїх фанатів. Ефектно розстебнувши ширінку, модель накрутила публіку до межі, прям змусила напружитися. Неможливо не звернути увагу на її розкішні форми й "осину" талію.
Користувачі засипали Потуральскі компліментами в коментарях:
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"❤️ естетично"
"Нове тлумачення бабусиної білизни 😁"
"Нова білизна - це завжди красиво!"
"Мені це подобається! М'язи!"
"Барбі👌"
"💕Ти добре виглядаєш у всьому"
"Дивовижне тіло 😍"
"Ух, ця тепла білизна, вона мені подобається❤️"
Нагадаємо, роман Потуральскі з голлівудським красенем Піттом тривав недовго. Вперше разом їх помітили в серпні минулого року, а вже в листопаді стало відомо про розрив.
З'явилася інформація, що ініціатором розставання став Пітт, для якого відкритий шлюб Ніколь (дівчина одружена з німецьким ресторатом Роландом Мері) виявився вже "занадто". Тому цьому зв'язку прийшов кінець.
Примітно, що багато хто називав молоду екс-коханку Пітта "копією Анджеліни", колишньої дружини актора.
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