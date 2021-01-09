«Це ніколи не було так серйозно, як передбачалося», - відзначало обізнане джерело.

З'явилася інформація, що ініціатором розставання став Пітт, для якого відкритий шлюб Ніколь (дівчина одружена з німецьким ресторатом Роландом Мері) виявився вже "занадто". Тому цьому зв'язку прийшов кінець.

Примітно, що багато хто називав молоду екс-коханку Пітта "копією Анджеліни", колишньої дружини актора.