Телеведуча Катя Осадча поділилася кадрами з відпочинку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим
Як передає Politeka.net, нові знімки з'явилися на її Instagram-сторінці.
Як відомо, зіркова пара вирішила провести новорічні канікули в теплі, і вирушили в Арабські Емірати.
В одному зі своїх останніх постів у соцмережах Осадча розповіла, що в Дубаї вони прилетіли "грітися, відпочивати і набиратися сил".
А ось на останніх опублікованих кадрах пара вже ніжиться під променями сонця відомого курорту.
Вже помітно засмагла Осадча частково домоглася бажаного від відпустки.
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А ось по Юрію Горбунову поки не видно помітних результатів від відпочинку - живіт телеведучого трохи видавав його пристрасть до олл інклюзиву.
Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".
Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".