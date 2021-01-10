Телеведуча Катя Осадча поділилася кадрами з відпочинку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим



Як передає Politeka.net, нові знімки з'явилися на її Instagram-сторінці.



Як відомо, зіркова пара вирішила провести новорічні канікули в теплі, і вирушили в Арабські Емірати.

В одному зі своїх останніх постів у соцмережах Осадча розповіла, що в Дубаї вони прилетіли "грітися, відпочивати і набиратися сил".

А ось на останніх опублікованих кадрах пара вже ніжиться під променями сонця відомого курорту.

Вже помітно засмагла Осадча частково домоглася бажаного від відпустки.





А ось по Юрію Горбунову поки не видно помітних результатів від відпочинку - живіт телеведучого трохи видавав його пристрасть до олл інклюзиву.





Нагадаємо, що Осадча з непристойним декольте розцвіла перед Саніною і натовпом красенів-музикантів: "вже сьогодні...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".





