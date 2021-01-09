Зять Ольги Сумської Володимир Яглич вперше показав онука української актриси
Як передає Politeka.net, фото з'явилося на сторінці "Зірковий шлях" в Insagram.
Сім'я акторів Антоніни Паперної та Володимира Яглича не афішують особисте життя. Відомо, що у них є дочка Єва, а 8 місяців тому народився син Данило. Якого, до слова, вперше показали наприкінці 2020 року.
У своєму Instagram тато хлопчика зазначив, що рік був дійсно складним, але були і хороші моменти.
"Життя рухається вперед і Данило, народжений в самий розпал пандемії, тому підтвердження", - повідомив актор у своєму пості.
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Шанувальники не скупилися на схвальні коментарі для зіркової сім'ї і маленького Данила.
"Чудовий хлопчина. Володимир, вам всього самого доброго, світлого і променистого.. Здоров'я, тільки вперед", "Щастя і здоров'я Вашим малюкам", "Навіть схожі", "Неймовірні", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, що роман між Володимиром Ягличем і Антоніною Паперною зав'язався в 2015 році.
Через два роки після початку відносин кохані вперше стали батьками — у пари народилася дочка Єва.
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