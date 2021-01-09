Відома співачка Світлана Лобода показала, як підтримує молодість і чудовий вигляд

Професійним артистам доводиться постійно стежити за своєю зовнішністю, щоб зберігати красу і популярність, пише Politeka.net, деякі відкривають завісу таємниці і діляться кадрами з косметичних салононів. Світлана Лобода виклала в сторіз "Instagram" фото процедури по догляду за обличчям.

На знімку виконавиця лежить на кушетці з закритими очима і практично оголена, на ній можна помітити лише намисто з хрестиком, хоча волосся при цьому заховані під рушником, а ризикований ракурс ледь не захопив в кадр груди Світлани. руки майстра лежать на обличчі артистки, натираючи шкіру білою речовиною. Краса вимагає жертв, і Лобода явно готова до них, щоб раз по раз радувати своїх шанувальників.

Раніше артистка показала, як розслабляється і набирається сил перед концертами. Вона виклала в соцмережі кадри прогулянки, для якої одягла білосніжний костюм з акцентом на струнких ногах. За словами Світлани Лободи, секрет її стрункості лежить у правильному раціоні:

"Я намагаюся дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася. Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями".

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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