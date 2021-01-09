Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва розповіла про свою мрію під час відпочинку на морі

Як передає Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото з курорту, куди вирушила на зимові канікули за прикладом багатьох українських зірок. Для барвистого кадру артистка одягла обтягуючий купальник-боді бежевого, майже тілесного, кольору і вирушила на узбережжя. Тісний наряд зробив акцент на вражаючих стегнах і сідницях Даші, таке відчуття, ніби вони ледь влізли всередину.

У такому вигляді співачка зайшла по щиколотку в пінисту морську воду, назустріч хвилям, і розкинула руки в сторони. Красуня явно зібралася поплавати, тому що зібрала волосся в пучок. У підписі Астаф'єва відповіла на питання одного з шанувальників і розповіла, про що зараз мріє:

"Завалити горизонт. І завалитися з книжечкою, споглядаючи все, що завалила".

Раніше Даша Астаф'єва порадувала користувача мережі ще більш пікантною знімком, відповідаючи на питання про співпрацю з відомим фотографом Сонею Плакидюк. Співачка відображена в одних мотузках без білизни, пікантні місця прикрили спеціальні накладки на грудях і червону квітку між ніг. На той момент у Даші Астаф'євої були коротке волосся, які дивним чином гармоніюють з таким нарядом.

Нагадаємо, спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.

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