Співачка Джамала порадувала шанувальників хорошою новиною



Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Обличчя людини, яка закінчила записувати вокали до альбому!",- повідомила співачка в підписі до посту, і пообіцяла швидку появу альбому.

Крім того, українська знаменитість прикріпила відео, на якому подуріла в ніжному і забавному образі.

Шанувальники були дуже раді почувши про прогрес у створенні нового альбому своєї улюблениці і звернули увагу і на зовнішність співачки.



"Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаємо", "Красуня", "Вітаємо", "Чекаємо", - писали українці під постом співачки.

Раніше ми повідомляли, що на відпочинку за кордоном Джамала дивувала новою зачіскою-африканськими кісками.

Уже на батьківщині, зірка знову змінила свій вигляд - вірніше, повернула собі колишній, попрощавшись з кісками.



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