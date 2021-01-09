Співачка Джамала порадувала шанувальників хорошою новиною
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Обличчя людини, яка закінчила записувати вокали до альбому!",- повідомила співачка в підписі до посту, і пообіцяла швидку появу альбому.
Крім того, українська знаменитість прикріпила відео, на якому подуріла в ніжному і забавному образі.
Шанувальники були дуже раді почувши про прогрес у створенні нового альбому своєї улюблениці і звернули увагу і на зовнішність співачки.
"Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаємо", "Красуня", "Вітаємо", "Чекаємо", - писали українці під постом співачки.
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