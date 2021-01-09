Такою її ще не бачили

Актриса і зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала, як вона готувалася до гучного новорічного випуску

Кадри популярна актриса опублікувала у своєму Instagram.

Так, Вікторія Булітко показала, як вона з колегою по сцені Сергієм Писаренком репетирували.

В одному з номерів новорічного випуску "Дизель Шоу" Вікторія Булітко повинна була зіграти роль "страшненької" дівчини, яка прийшла на сеанс масажу до Сергія Писаренка, і стала до нього відверто чіплятися.

Спершу героїня Булітко в прозорій піжамі запропонувала фахівцеві випити, а потім попросила включити легку музику.

"Щоб було романтично і приємно...",- аргументувала героїня актриси і пустилася в дивний танок.

Потім її героїня стала розпускати руки, через що майстер з масажу був змушений її силою покласти на кушетку. Писаренко поцікавився, чи робили їй хоч раз масаж, на що актриса відповіла: "Звичайно... Тільки у гінеколога, але там я не встигла отримати задоволення".

"Як ми репетирували", - підписала Вікторія Булітко смішні кадри у своєму мікроблозі.

Раніше Вікторія Булітко похвалилася знімком зі своєю мамою.

Виявляється, мама Вікторії Булітко святкує свій день народження 7 січня. З цієї нагоди актриса показала фото, на якому її молода мама тримає на руках маленьку віку і її старшого брата Максима.

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