Українська актриса і зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як її змінює макіяж

Короткий відеоролик вона опублікувала у своєму Instagram.

Ролик, знятий в гримерці, починається з того, що в кадрі з'являється Катерина Нікітіна без особливого макіяжу.

Дівчина, мабуть, вирішила поетапно показати шанувальникам, як вона змінюється за допомогою ефектного макіяжу.

Вже під кінець відеоролика Катерина Нікітіна постала перед фанатами з пишним волоссям, показавши незвичний оскал, а макіяж акцентував її очі і губи.

"Якби так кожен день, за помахом пензлика... Макіяж оп, і намалювався) хлопці, питання вам! Які більше подобаються? Дівчина з макіяжем (не вульгарним) або без макіяжу? Тільки чесно)", - написала вона в підписі до відеоролика.

Преображення сподобалося шанувальникам зірки "жіночого кварталу" і вони засипали її схвальними коментарями.

"На мою думку, що без макіяжу", "головне в душі була краса", "Чума", "щоб дізнатися яка дівчина справжня,треба вранці побачити її без макіяжу.Іноді це шок. Повсякденний макіяж повинен тільки трохи підкреслювати природну красу дівчини", "Без макіяжу напевно. Іноді зустрічаєш красиву дівчину з макіяжем, а потім виявляється що без макіяжу вона страшненька", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що актриса Катерина Нікітіна з "Кварталу 95" показала бездоганну фігуру на тренуванні.

Так, красуня постала перед камерою в одному топіку і штанях. При цьому, оскільки Нікітіна знімала себе зверху, кадри вдалися особливо пікантними. Дівчина готувалася до тренування з боксу.

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