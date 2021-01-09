Дружина відомого співака Артура Пирожкова, Анжеліка Ревва, здивувала розкішною фігурою в яскравому костюмі

Як пише Politeka.net, красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіже фото зі свого закордонного відпочинку. Вона одягалася в різнокольоровий гідрокостюм на блискавці, який зробив акцент на її струнких засмаглих ніжках. Дружина Олександра Ревви (справжнє ім'я шоумена) залишила волосся розпущеним, продемонструвавши красиву хвилясту зачіску.

Анжеліка вибралася на скелі поруч з водою і присіла на один з валунів, намацавши ногами надійну опору. Вона розстебнула блискавку купальника на грудях і надала кадру більшої пікантності.

Користувачі соцмережі не залишили знімок знаменитості без уваги і засипали її коментарями, навіть співачка Ані Лорак не втрималася і поставила лайк:

"Прекрасна Анжеліка 💖"; "Чарівна Веселка🌈 😍"; "богиня😍 😍 😍"; "Вааауч! Розкішна як завжди❤️"; "Ви дуже красива! Щастя вам і вашій родині! ❤️❤️❤️❤️❤️"; "Мрія поета! 👍"; "Анжеліка, за вами виїхала поліція !Ви перевищили ліміт краси. Не можна бути настільки карколомною 😍 💔 щастя Вам, наша улюблена принцеса"; " яка красива русалка ! 😍 "; "Анжеліка, до чого ж ви приголомшлива, красива, промениста !!! Самі сяєте, ніби сонечко ☀️ ❤️😍"; " 5 хвилин тому думала повечеряти мені чи ні.. все! Перехотілося..)) "; "Ніжна красуня👑"; " я Вами захоплююся! Королева краси".

Нагадаємо, що красуня-дружина Артура Пирожкова на пляжі показала, що приносить їй задоволення: «Захід разом з моєю...».

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков витягнув доньку на пляж посеред зими, вразило навіть Лободу: "заздрю твоїй дружині"

Також Politeka писала, що гаряча дружина Пирожкова козирнула засмаглими принадами поруч з підтягнутим чоловіком: "Ой як круто!».