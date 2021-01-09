Український продюсер Потап поділився почуттями до своєї дружини Насті Каменських, які спалахнули з новою силою на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, в середині зими зоряна пара полетіла відпочивати в спекотні краї. Знаменитий репер виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільні фото з коханою, зроблені на березі моря.

Курортний образ Олексія Потапенка (справжнє ім'я) склала синя футболка типу "поло", білі шорти до колін і сині сланці, а Настя Каменських вийшла на прогулянку в довгому ТОПі в різнокольоровий "горошок" і мініатюрні шорти такого ж забарвлення. Пара покрасувалася на дерев'яному пірсі, ніжно тримаючись за руки. Настя також зробила селфі, показавши свій засмаглий бюст і задоволеного життям чоловіка.

Ймовірно, яскраві емоції надихнули Потапа на новий хіт, словами якого він поділився в пості:

"Проведи зі мною Захід Сонця

Зустрінь зі мною Світанок

Ми живемо лише тільки раз

Більше у нас життів немає

Проживи зі мною нашу мить

Подаруй свою любов

Богу потрібен один клік

Що б стерти мене з тобою

птп з нового, Все про те ж... так ви говорите, що хочете від сольного альбому лірики, так? @kamenskux".

Настя Каменських відповіла йому в коментарях:"Спасибі тобі за ще один солодкий і дуже веселий день".

Користувачі соцмережі, в свою чергу, поділилися своїми враженнями від посту і залишили багато відгуків:

"Дуже хочемо сольний ліричний альбом❤️";" це чудово!!! Міцної міцної любові вам!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Як зворушливо😭 🤧 шалено чекаємо лірику!!!"; "Аааааа 😍 😍 😍 такі красиві😍"; " бажано ще Фіт з Настею. Ну побалуйте нас трохи)"; " яка ж ви красива і гармонійна пара дай дай Бог вам щастя і діток👍 👍"; "спасибі ,що ми змогли прочитати - ці прекрасні рядки, це чіпає до сліз".

Нагадаємо, Каменських убила наповал пікантною позою і відвертим зізнанням, Потап оцінить: "як нам пощастило...".

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