Український продюсер Потап поділився почуттями до своєї дружини Насті Каменських, які спалахнули з новою силою на відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, в середині зими зоряна пара полетіла відпочивати в спекотні краї. Знаменитий репер виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спільні фото з коханою, зроблені на березі моря.
Курортний образ Олексія Потапенка (справжнє ім'я) склала синя футболка типу "поло", білі шорти до колін і сині сланці, а Настя Каменських вийшла на прогулянку в довгому ТОПі в різнокольоровий "горошок" і мініатюрні шорти такого ж забарвлення. Пара покрасувалася на дерев'яному пірсі, ніжно тримаючись за руки. Настя також зробила селфі, показавши свій засмаглий бюст і задоволеного життям чоловіка.
Ймовірно, яскраві емоції надихнули Потапа на новий хіт, словами якого він поділився в пості:
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"Проведи зі мною Захід Сонця
Зустрінь зі мною Світанок
Ми живемо лише тільки раз
Більше у нас життів немає
Проживи зі мною нашу мить
Подаруй свою любов
Богу потрібен один клік
Що б стерти мене з тобою
птп з нового, Все про те ж... так ви говорите, що хочете від сольного альбому лірики, так? @kamenskux".
Настя Каменських відповіла йому в коментарях:"Спасибі тобі за ще один солодкий і дуже веселий день".
Користувачі соцмережі, в свою чергу, поділилися своїми враженнями від посту і залишили багато відгуків:
"Дуже хочемо сольний ліричний альбом❤️";" це чудово!!! Міцної міцної любові вам!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Як зворушливо😭 🤧 шалено чекаємо лірику!!!"; "Аааааа 😍 😍 😍 такі красиві😍"; " бажано ще Фіт з Настею. Ну побалуйте нас трохи)"; " яка ж ви красива і гармонійна пара дай дай Бог вам щастя і діток👍 👍"; "спасибі ,що ми змогли прочитати - ці прекрасні рядки, це чіпає до сліз".
Нагадаємо, Каменських убила наповал пікантною позою і відвертим зізнанням, Потап оцінить: "як нам пощастило...".
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