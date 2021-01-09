Українська актриса і зірка Голлівуду Ольга Куриленко здивувала фанатів несподіваним знімком

Фото "дівчина Джеймса Бонда" опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Ольга Куриленко, мабуть, вирішила нагадати своїм шанувальникам, як вона виглядає без зухвалого макіяжу.

На фото, зроблене на тлі звичайних шпалер, можна побачити трохи втомлену "дівчину Джеймса Бонда" з розпущеним волоссям.

"Без фільтрів, без макіяжу", - підписала Ольга Куриленко сміливий знімок у своєму особистому мікроблозі.

Шанувальникам сподобалася така відвертість з боку актриси і вони завалили її лайками і захопленими коментарями.

"Красуня"," краса всередині і зовні"," природна краса і доброта"," красуня"," без фільтра дійсно красиво"," красива королева"," з макіяжем або без нього ви безмірно красиві"," чудова"," як і раніше прекрасна як завжди", " дуже красива. Мейк не потрібен", " я людина проста! Бачу Ольгу ставлю лайк", " я думаю, ти завжди прекрасна ... з макіяжем або без", "Боже, Ти така гарненька навіть без макіяжу, люблю тебе Ольга", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Ольга Куриленко вразила схожістю з Монікою Беллуччі.

На фото Куриленко позує в червоній сукні і без білизни. Зірка сиділа за літнім столиком, а поруч можна побачити келих з напоєм.

Цей кадр настільки сподобався фанатам, що вони почали порівнювати зірку з Монікою Беллуччі.

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