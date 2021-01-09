Російська співачка Наташа Корольова у розкішному купальнику зачарувала розміром своїх форм

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня затіяла рубрику відповідей на питання шанувальників. У сторіс вона відповідала на питання, публікуючи різні фото, включаючи ті, які були зроблені під час відпочинку і зйомок в Африці.

Як відомо, Корольова разом зі своїм чоловіком Тарзаном, який загуляв від неї з молодою актрисою, взяла участь в реаліті-шоу. Парочку помістили жити в африканське плем'я, де вони не тільки виживали, але і нібито намагалися налагодити свої відносини.

На фото, опублікованому Наташею, красуня постала в яскравому червоному купальнику, який підкреслив вражаючих розмірів бюст співачки. Великі "кокосики" привернули увагу шанувальників, а пишні стегна додали спокусливості кадру. В руках співачка тримала парео, яке розвивалося на вітрі.

"Як ви худнете, якщо вам треба", - поставив питання один з шанувальників.

"Виключаю все з борошну, солодке і молочне", - відповіла зірка, яка після зйомок трохи схудла.

Як відомо, Корольова і Тарзан разом вже більше 17 років. Їх пару вважали ідеальною, поки молода актриса Анастасія Шульженко не оприлюднила інтимне відео з Тарзаном.

Нагадаємо, що помолоділа Наташа Корольова приспустила шаль, блиснувши своїми вісульками, Лоліта не встояла: "Діва Марія...".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Тарзан і Корольова не стримали почуттів після скандалу, кадри примирення: "ось це пристрасть".

Також Politeka писала, що Корольова, яка втекла від Тарзана, пустилася у всі тяжкі прямо в машині, кадри веселощів: "Зимова казка".