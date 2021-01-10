Блогер і ведуча "Орел і решка" Леся Нікітюк вирішила "потравити душу" фанатам на новорічні свята

Яскраву фотографію телеведуча опублікувала у своєму Instagram.

Так, ведуча "Орел і решка" виставила знімок, на якому видно, як вона насолоджується купанням в басейні.

На фотографії можна побачити задоволену Лесю Нікітюк у відвертому купальнику, який в черговий раз підкреслює пишний бюст зірки.

Популярна телеведуча, судячи зі знімка, намагається візуально загравати з фотографом, а промінчики сонця лише додають родзинку цьому фото.

Не виключено, що Леся Нікітюк просто вирішила виставити в Instagram Stories архівне фото з відпустки, але це так і залишиться загадкою, оскільки зірка ніяк не підписала публікацію.

Раніше ми розповідали, що Леся Нікітюк приголомшила зовнішністю на відпочинку в Буковелі.

Як відомо, Леся Нікітюк новорічні свята вирішила провести в Буковелі, але безсніжна погода її підвела.

"Я просила сніг, а не дощ. Сніг!", - додала "плакуча" Никитюк.

Через час Леся Нікітюк все-таки похвалилася тим, що змогла розважитися зі снігом, а в коментарях зазначили, що з такою зовнішністю телеведучої нічого робити на шоу "Холостячка".

Нагадавши, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.

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