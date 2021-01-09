Стало відомо, як Кейт Міддлтон святкуватиме свій 39-й день народження
Як відомо, герцогині Кембриджській сьогодні, 9 січня, виповнюється 39 років, про це пише Elle.
І дружині принца Вільяма не пощастило, як і багатьом іменнінікам, чиї свята випали на період жорсткого локдауну у Великобританії.
За інформацією інсайдерів, Кейт Міддлтон відзначити свій 39-й день народження вдома з принцом Вільямом і дітьми. І, судячи з усього, герцогиня, яка в своє свято ніколи не любила «метушитися», не проти такого сценарію.
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"Кетрін не з тих людей, хто любить великі вечірки — бути з Вільямом і дітьми — її улюблений спосіб провести свій день народження", - підкреслило джерело з оточення герцогині.
Разом з цим Кейт Міддлтон буде щаслива провести це свято з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї в заміському маєтку Анмер-Холі.
На жаль, через пандемію Кейт Міддлтон не змогла запросити на чай своїх батьків і родичів, але велика сім'я Кетрін відправила свої подарунки вже в Анмер-Хол, яким герцогиня зможе насолодитися вже завтра вранці.
Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують втечу з палацу.
Як з'ясували журналісти, герцоги Кембриджські слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі готуються до переїзду в заміський Анмер-Хол, яким їм подарувала Єлизавета II в день весілля.
Британські ЗМІ також відзначають, що заміський Анмер-Хол бути капітально відремонтований пару років тому: будівельники оновили дах, зимовий сад і кухню.
Нагадаємо, що Меган Маркл жорстко провчила Міддлтон
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