Українська співачка Аліна Гросу чудово проводить час у компанії друзів та коханого

Добірка нових фото з'явилася в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Як відомо, відома співачка Аліна Гросу зараз відпочиває на гірськолижному курорті на Буковині в компанії друзів.

І зірка вирішила похвалитися, як вона з хлопцями на екстремальних "плюшках" вирішили з'їхати з крутої гірки.

Катання на екстремальній гірці призвело до того, що Аліна Гросу відбила собі "п'яту точку".

"Каталися в Тарашанах на плюшках з крутої гірки, дві секунди вільного падіння, життя перед очима і відбита попа. Протилежна стать щаслива до жаху, а мені було на що приземлятися, так що я посміхаюся", - підписала Аліна Гросу спільні знімки зі своїми друзями.

"Які ви Класні", " яка гарна пара з Романом!", "Весело провели час", "які ж Ви хороші, і дуже схожі"," Красиво виглядаєте з чоловіком, що поруч, хороша пара якщо що", " Попа хоч на своїх двох?", "Щастя вам", - написали віддані шанувальники під публікацією співачки.

Раніше ми розповідали, що Аліна Гросу показала, як виглядає її велика сім'я.

На опублікованій фотографії можна помітити схудлу Гросу з бабусею та іншими родичами, які зібралися на свято. При цьому знаменитість залишила геомітку село Білоусівка в Черкаській області.

Фанати помітили, що на знімку явно не вистачало її Ірини Білик.

Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.

Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу з немовлям на руках приголомшила визнанням.