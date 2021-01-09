Українська супермодель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова похвалилася ідеальними вигинами тіла

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото свого животика крупним планом. 34-річна зірка звела з розуму пікантним знімком, показавши поблизу вигини свого ідеального тіла. Особливо спекотним знімок зробили краплі води або поту на тілі моделі. Судячи з фото, Алла займалася великим тенісом.

«Beauty in everything... Тут мав бути мотиваційний текст про те, де знаходити сили на спорт. Але як більшість речей у житті все гранично просто - береш і робиш», - підписала фото Алла.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Ні який текст не потрібен, ви самі саме натхнення», «краса і тут, і там», «спорт - як стиль життя. Я з вами в цьому напрямку», "дуже красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Алла Костромічова родом з Севастополя. З 16 років вона займається модельним бізнесом, хоч супер моделлю красуня стала вже після 20 років. Аллу добре знають за межами України, адже вона надихала таких дизайнерів як Олександр Макквін. Показово, що Костромічова завдяки своїй незвичайній зовнішності стала популярною в США дуже швидко – буквально в свій перший сезон.

Нагадаємо, що Алла Костромічова радикально змінила зовнішність: "як же круто з такими...".

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