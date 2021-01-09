Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого називають улюбленцем Андрія Данилка через його коментарі на Нацвідборі з Євробачення, вразив новим образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував чорно-білий знімок, на якому постав з розмальованим обличчям і в дивному одязі. Музикант підвів очі чорним кольором, а обличчя виділив білою фарбою, в результаті чого його образ вийшов дуже похмурим.

Співак одягнув чорні джинси, картатий піджак і взуття на великій платформі з каблуком. MELOVIN розташувався на сходинках, поставивши поруч з собою горщик з пальмою. Він витуняв ноги, демонструючи у всій красі незвичайне взуття. Волосся артиста звисало на лобі, надавши особливого шарму знімку.

"У тебе все нормально?",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїм настроєм, а також захоплюватися новим образом артиста.

"Схожий на Мериліна Менсона", «після цього фото я не в порядку», «Омайгад», "занадто красиво", " відібрало дар мови від такого прекрасного...", "ти на висоті, як завжди", "з твоєю музикою все стає трішки краще", "це щось з розряду карантинна фотосесія в домашніх умовах?", "В повному захваті, коли дивлюся на тебе», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MЕLOVIN убив наповал пафосним виглядом у всьому чорному:"не може бути не вау".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN в новому образі зробив боляче, не кожен витримає: "як тепер заснути?".

Також Politeka писала, що MELOVIN показав свій звіриний оскал, зірку не впізнати: "що за Сталлоне?".