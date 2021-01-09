Колишня солістка ВІА Гри, переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос козирнула ідеальною фігуркою в красивих купальниках

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня влаштувала рубрику з публікацією знімків. Шанувальники писали їй фото, які потрібно опублікувати, або задавали питання. Санта вибирала найцікавіші запити і публікувала знімки.

Багато з них стосувалися сім'ї, оскільки Санта, як відомо, дуже прив'язана до своєї сім'ї. Але кілька фото виявилися вельми гарячими. На одному 33-річна красуня продемонструвала свою апетитну п'яту точку. Вона опублікувала фото в купальнику, зняте зі спини. Варто відзначити, що знімок не міг не вразити шанувальників, тому що виглядав як кадр з реклами купальників.

На другому фото зірка лежала в пікантній позі, засвітивши плоский животик і стрункі довгі ніжки. Засмагла блискуча шкіра Санти прекрасно гармоніювала з чорним купальником. Зверху зірка накинула сорочку, але вона не змогла заховати красу.

"Кришталева зима або спекотне літо", - запитали у співачки.

"Звичайно ж літо", - не замислюючись відповіла красуня, продемонструвавши це показовим кадром.

Як відомо, зараз Санта відпочиває з сім'єю за кордоном. Вона із задоволенням публікує фото з сином і донькою, а також з коханим чоловіком.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут...".

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