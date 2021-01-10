Жахлива заграва та сильний гул налякав українців. У Мережі з'явилася нова інформація

9 січня у Полтавській області під містом Лубни в результаті розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» стався вибух з подальшим смолоскипним горінням, передає Politeka.net з посиланням на очевидців і прес-службу ДСНС.

Так, свідки страшної події обговорюють подію в соцмережі Фейсбук. Одна з місцевих мешканок Оксана Щербак розповіла, що вибух стався недалеко від будинку її батьків.

"Від гулу тремтять всі вікна і посуд в будинках. У перші секунди склалося враження, що впав літак... Ймовірно, зношені труби не витримують тиску. Добре, що все сталося поза населеними пунктами", - розповіла жінка.

Пізніше в коментарях Щербак додала: "Ми всі злякалися. Коти метушаться, собаки скиглять, як кінець світу. Дуже близько".

"Якраз чув той гул, довго не міг зрозуміти його природу"; "може хтось підірвав, зараз люди не жарт роздратовані... Думаю це тільки початок..."; "Що там на даний момент?" - "Зараз факел нижче 1 метра. Нам вже полум'я не видно", "Сьогодні проїжджав о 6 годині ранку, заграва світила в тій стороні. Мабуть не зовсім загасили", - коментують подію налякані українці.

Додамо, за даними ДСНС, в результаті вибуху жертв і постраждалих немає.

Станом на 21 год. 45 хв. на місці розгерметизації спостерігалося незначне смолоскипне горіння висотою до 1 м над землею. Станом на 8 годин. 55 хв горіння не спостерігається.

Зазначається, що через інцидент припинено газопостачання 16 населених пунктів. Крім того, з метою виявлення в повітрі перевищення небезпечних речовин фахівці проводять виміри повітря в населених пунктах.

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