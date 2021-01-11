Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в розбурхуючому образі

На фото Емілі здалася в картатій сорочці, яку вирішила залишити розстебнутою. Дівчина не любить носити білизну, тому хвалилася пружним бюстом, на якому прикрила тільки найпікантніші точки. Волосся у зірки було розпущеним, а образ Ратаковскі доповнила легким мейкапом. Дівчина посміхалася в камеру, відкриваючи сорочку для кращого огляду. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки лайків і написали один коментар: "відмінно".

На другому фото красуня стояла в трусиках і синій сорочці. Емілі взялася руками за неї, готуючись розкрити красу, а бюст вирішила не ховати за ліфчиком. Цього разу дівчина позувала на узбережжі серед каменів. Знімок вийшов захоплюючим і спокусливим.

Фанати поставили десятки лайків і написали один коментар: "Лайкайте мої фото, будь ласка".

Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковскі захоплює не тільки своєю помітною красою, але і розкутістю.

Емілі Ратаковскі в чорному міні - бікіні сиділа на підстилці і насолоджувалася відпочинком на узбережжі, загоряючи з баночкою напою в руці. Голову красуня прикрила солом'яним капелюшком і одягла сонцезахисні окуляри.

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