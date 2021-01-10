Зірка показала свою спокусу в купальниках

Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала фігуру, примірявши стиль 80-х

Модель підкорює своєю фігурою і вже встигла завоювати серця мільйонів, пише Politeka.net. На знаменитості добре виглядають бікіні, які підкреслюють достоїнствами й оголюють пружні частини тіла.

Так модель похвалилася фігурою під час фотосесії в стилі 80-х.

Пекуча Ратаковськи одягла різні бікіні, виблискуючи оголеними частинами тіла.

На одному зі знімків красуня постала в салатовому міні-бікіні, яке підкреслило її красиві груди, вона виставила пружні сідниці назад, показуючи їх у всій красі.

Модель виблискувала стрункими ніжками, намазаними лосьйоном.

Зірка позувала з колом в руках і магнітофоном на підлозі.

Зачіска моделі була пишною, яка була в моді в той час.

На іншому фото стильна красуня позувала в бікіні леопардового забарвлення, майстерно вигнувшись на стільці.

Вона блиснула пружними сідницями в крихітних бікіні.

Фото були оприлюднені у фан-групі Instagram і зібрали за чотири години всього кілька десятків лайків.

"Єдина у світі дівчина, в яку я закоханий", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи в 14 років підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Зірка працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, а справжню популярність їй принесла фотосесія з фотографом Тоні Дюраном.

Зараз модель вагітна від свого чоловіка-актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

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