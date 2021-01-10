Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала фігуру, примірявши стиль 80-х
Модель підкорює своєю фігурою і вже встигла завоювати серця мільйонів, пише Politeka.net. На знаменитості добре виглядають бікіні, які підкреслюють достоїнствами й оголюють пружні частини тіла.
Так модель похвалилася фігурою під час фотосесії в стилі 80-х.
Пекуча Ратаковськи одягла різні бікіні, виблискуючи оголеними частинами тіла.
На одному зі знімків красуня постала в салатовому міні-бікіні, яке підкреслило її красиві груди, вона виставила пружні сідниці назад, показуючи їх у всій красі.
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Модель виблискувала стрункими ніжками, намазаними лосьйоном.
Зірка позувала з колом в руках і магнітофоном на підлозі.
Зачіска моделі була пишною, яка була в моді в той час.
На іншому фото стильна красуня позувала в бікіні леопардового забарвлення, майстерно вигнувшись на стільці.
Вона блиснула пружними сідницями в крихітних бікіні.
Фото були оприлюднені у фан-групі Instagram і зібрали за чотири години всього кілька десятків лайків.
"Єдина у світі дівчина, в яку я закоханий", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи в 14 років підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.
Зірка працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, а справжню популярність їй принесла фотосесія з фотографом Тоні Дюраном.
Зараз модель вагітна від свого чоловіка-актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.
Нагадаємо, хижа Ратаковськи вбралася в мікро-бікіні і спокусливо встала навшпиньки
А ще Politeka писала, що Ратаковськи виставила пишний бюст і кругленький живіт в тоненькій сукні
Також Politeka повідомляла, що вагітна Емілі Ратаковськи покрутилася перед дзеркалом в прозорих трусиках