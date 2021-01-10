Популярна українська співачка Тіна Кароль вміє приголомшувати як ніхто інший

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль ніколи не перестає інтригувати шанувальників раз у раз публікуючи на своїй instagram-сторінці іноді романтичні і ніжні, а іноді досить відверті і провокаційні знімки.

І робить це регулярно, демонструючи дуже яскраві фото. Не став винятком і нещодавній кадр в Instagram, який вражає до глибини.

Тіна Кароль вже давно показує складний і цікавий номер з поппурі своїх композицій. У постановці завжди бере участь стілець, на якому артистка виконує кілька складних акробатичних трюків. Так, зокрема, Тіна Кароль на ньому демонструвала шанувальникам шпагат.

В Instagram вона поділилася знімком, який був зроблений під час цього спекотного виступу. Так, на знімку вона опустилася грудьми на сидушку, закинула ноги вище голови. Для цього потрібна ідеальна фізична форма і розтяжка. З такими вміннями співачка могла б зіграти зухвалу жінку-кішку з культової стрічки"Бетмен".

При цьому вона позує в кадрі в світлому боді і високих підборах. Богиня української сцени у справі демонструє неймовірну гнучкість і грацію.

Користувачі Мережі не зможуть прокоментувати знімок або залишити компліменти для Тіни Кароль, адже його вона показала в своєму особистому Instagram-Stories.

Варто відзначити, що Кароль не перша співачка, яка робить небезпечні акробатичні трюки. Так, своїми вміннями вражають Лорак і Лобода, але багато хто погодиться, що Кароль заткнула їх за пояс.

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