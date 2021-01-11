Зірки вирушили на січневий відпочинок у теплі краї

Поки в нашій країні введений режим локдауна, знаменитості вирішили не втрачати часу даремно і гарненько відпочити, передає Politeka.net. Красуні вирушили на острови, де полонять своїми формами в купальниках. Подивімось на деякі з них.

Спокуслива колишня солістка групи "Время и стекло" співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком, Володимиром Дантесом, вирушили на відпочинок на Балі.

Струнка красуня полонить вигинами тіла в спокусливих купальниках, а один, тілесного кольору, зовсім здавався невидимим. Зірка блиснула пружними сідницями.

Дружина українського співака DZIDZIO, SLAVIA, порадувала фото в жовтому бікіні, купаючись у хвилях. Красуня поділилася настільки жарким кадром з Домініканської Республіки. Фігура спокусниці вражає.

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала вигини в чорному купальнику. Красуня з сім'єю відпочиває в Дубаї, підкорюючи своєю ідеальною фігурою.

Співачка Настя Каменських полетіла з чоловіком на Мальдіви. Крихітне бікіні виглядало чудово на принадах кучерявої бестії, в результаті вони притягували погляд.

Відпочиває в теплих краях телеведуча Ольга Фреймут. Блондинка не показує себе в купальнику, але чого варте фото в маєчці, з-під якої визирали бретельки бікіні з залізними заклепками...

У подорож вирушила і російська телеведуча і співачка Ольга Бузова. Зірка проводить час на Мальдівах разом зі своїм хлопцем Давидом Манукяном. Крім того, в мережі з'явилася інформація, що пара одружилася. на островах.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри:»їмо тільки те, що...".

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