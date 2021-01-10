Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк вперше за довгий час заговорила про стан матері

Як передає Politeka.net, Анна Заворотнюк затіяла у себе в Instagram рубрику відповідей на запитання шанувальників. На подив Анна сильно розговорилася, хоча зазвичай намагається тримати особисте при собі.

"Ганнуся, як ваша мама? Вибачте, якщо я вас якось зачепила цим питанням", - написали зацікавлені шанувальники.

"Моя мама дуже важко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще і я дуже сподіваюся, що все переможемо", - чесно зізналася дівчина.

Крім цього, Заворотнюк пролила світло на відсутність в соціальних мережах дворічної молодшої дочки Анастасії Міли, яка народилася незадовго до того, як актриса захворіла на рак і потрапила в лікарню.

"А де ваша сестричка? Ви часто з нею граєте?",- запитали люди.

"Звичайно, у неї все прекрасно, росте маленька принцеса", - зазначила Ганна.

Дівчина додала, що не показує сестру в соціальних мережах, тому що батьки проти.

Відзначимо, що Анастасія Заворотнюк більше року не показується на публіці. Вона проходила тривале лікування, але сім'я ретельно приховує її зовнішність. Через позицію сім'ї, навколо стану Заворотнюк ходить маса чуток. У пресі писали, що актриса змінилася до невпізнання.

Нагадаємо, що Анна Заворотнюк нарозхрист прогулялася вулицями міста: вилита Анастасія.

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