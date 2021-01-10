Українці розповіли про завищені комісії і загальне погіршення роботи Приватбанку останнім часом
Клієнти стали все частіше скаржитися на те, що рівень обслуговування в одному з найбільших банків країни стає все менш задовільним. Нові негативні відгуки на роботу Приватбанку з'явилися на сайті Мінфін.
Так, один з українців звернув увагу на завищений розмір комісій у банку. Клієнт звернув увагу на те, що комісія тепер знімається при поповненні мобільного на будь-яку, навіть найменшу суму.
"Що за комісії пішли в ПриватБанку? Сьогодні хотів поповнити мобільний рахунок, вже за будь-яку суму, навіть в 1 грн. беруть 2 грн комісії! Що за нахабство? Зняття готівки 1%, переказ IBAN 1% і так далі, вже накипіло! Націоналізували за рахунок платників податків банк, а ми не за це платили! Гальмуйте давайте, банківської тарифної монополії в Україні не буде, банків багато, знайдемо інші ... майте на увазі!",- написав українець.
У свою чергу, представники Приватбанку підкреслили, що розмір комісій "залежить від кон'юнктури ринку".
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Ще один українець у своєму відгуку зазначив, що рівень обслуговування клієнтів у банку помітно впав за останні роки.
"Багато років співпрацював з ними, але останні роки творять що хочуть, блокують картки пояснити нічого не можуть. Більше співпрацювати з ними не буду. І своїм близьким і знайомим буду рекомендувати не співпрацювати з цим банком, один негатив від них", - написав клієнт банку.
Представники ПриватБанку у відповідь на цей відгук підкреслили, що працюють виключно в рамках чинного законодавства.
"Ми прагнемо надавати тільки якісний сервіс і завжди готові допомогти, якщо виникають питання", - йдеться у відповіді банку.
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