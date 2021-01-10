Зірка "Дизель шоу" Євген Нікішин розкрив секрет приготування смачної наливки, якою можна пригостити близьких на Старий Новий Рік
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікували черговий рецепт від акторів студії. Цього разу своїм фірмовим напоєм поділився Нікішин.
Для журавлинної настоянки нам знадобляться:
- півсклянки цукру,
- 1 л горілки,
- 200 г журавлини.
Журавлину необхідно попередньо промити і просушити на паперовому рушнику. Після цього візьміть миску, з'єднавши в ній цукор і ягоди. Злегка перетріть вміст.
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Додайте в миску горілку, ретельно все перемішайте. Накрийте миску харчовою фольгою і залиште настоюватися при кімнатній температурі мінімум на дві години. Коли суміш настоялася, процідіть настоянку через дрібне сито або марлю. Перед подачею на святковий стіл її необхідно охолодити.
"Лайфхак від Жені: якщо ви хочете отримати більш насичений смак домашньої журавлинної настоянки, додайте до ягід менше цукру, залийте горілкою, закрийте ємність і залиште при кімнатній температурі на тривалий час (до тижня)", - наголошується в публікації.
"Балуйте себе і з Новим роком!",- підвели підсумок автори аккаунта.
Нагадаємо, що "Дизель шоу" вляпався в негарний скандал, в Мережу злили відео ганьби: "так тупо спалити, фу...".
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