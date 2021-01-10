Таке може приготувати кожен

Зірка "Дизель шоу" Євген Нікішин розкрив секрет приготування смачної наливки, якою можна пригостити близьких на Старий Новий Рік

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікували черговий рецепт від акторів студії. Цього разу своїм фірмовим напоєм поділився Нікішин.

Для журавлинної настоянки нам знадобляться:

півсклянки цукру,

1 л горілки,

200 г журавлини.

Журавлину необхідно попередньо промити і просушити на паперовому рушнику. Після цього візьміть миску, з'єднавши в ній цукор і ягоди. Злегка перетріть вміст.

Додайте в миску горілку, ретельно все перемішайте. Накрийте миску харчовою фольгою і залиште настоюватися при кімнатній температурі мінімум на дві години. Коли суміш настоялася, процідіть настоянку через дрібне сито або марлю. Перед подачею на святковий стіл її необхідно охолодити.

"Лайфхак від Жені: якщо ви хочете отримати більш насичений смак домашньої журавлинної настоянки, додайте до ягід менше цукру, залийте горілкою, закрийте ємність і залиште при кімнатній температурі на тривалий час (до тижня)", - наголошується в публікації.

"Балуйте себе і з Новим роком!",- підвели підсумок автори аккаунта.

Нагадаємо, що "Дизель шоу" вляпався в негарний скандал, в Мережу злили відео ганьби: "так тупо спалити, фу...".

Як повідомляла Politeka, у Мережу злили повну версію новорічного концерту "Дизель шоу", що повалив "Квартал 95":"кращі приколи".

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