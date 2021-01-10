Курортний сезон в Буковелі в самому розпалі, і через великий попит на туристичні послуги, ціни різко зросли

Тотальний локдаун в Європі призвів до масового напливу відпочиваючих в Буковель. А значить вартість на різні послуги й продукти - стали стрімко зростати. Так, наприклад, можна купити каву по 100 гривень і це далеко не все, пише РБК. Ознайоммось і з іншими цифрами.

Блогер з Харкова Євген Хаустов у своєму Instagram розповів про середню вартість відпочинку в Буковелі особи на добу. На Різдво ціни зросли - екіпірування, комплектуючі та проживання склали 1500 гривень без харчування.

Якщо підняти питання про їжу, то гречка з м'ясною підливою, салатом з капусти, склянкою компоту буде дорівнює 250 грн. Ціна на каву американо на гірськолижному курорті досягла 100 гривень

Ціни на продукти в магазинах на курорті в середньому у 2, місцями в 3 рази вище, ніж в решті України.

Зазначимо, що курорти Буковель, Драгобрат, Мигове та Славське працюють під час карантину з обмеженнями. Так, ресторани в готелях з 8 по 24 січня закриті, але готелі й гостьові будинки працюють.

Найменша вартість ночі в хостелі в Буковелі дорівнює 400 грн/ос. За номер - від 900 грн.

З 13 січня середня вартість номера - 1400 грн/на добу. А за 2400 грн/на добу можна не тільки переночувати, а й поснідати, а також відпочити у спа-центрі в готелі.

Примітно, що деякі господарі готелів в Карпатах побоюються відтоку і без того невеликої кількості туристів, тому влаштовують акції й пропонують людям різні знижки.

Нагадавши, локдаун в розпалі, що більше не можна купити в супермаркеті і чому.

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