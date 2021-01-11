Зірка Голлівуду українського походження Ольга Куриленко вразила шанувальників своєю нев'янучою красою

41-річна актриса, яка прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда, не перестає радувати фанатів новими постами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірка опублікувала одну з архіфних фотографій, на якій її обличчя відображено крупним планом. На знімку Куриленко виглядає максимально спокусливо, багато в чому завдяки своєму макіяжу. Так, привабливі «смокі айс» і помада нюдового відтінку зробили актрису з актриси фатальну жінку, образу якої позаздрить і сама Анджеліна Джолі. Зачесане назад волосся красуні лише привертає увагу до її обличчя.

На фото Куриленко злегка відкрила губи і млосно торкнулася руками скронь.

"Сподіваюся, у вас у всіх вийшло розслаблюючу неділю!", - підписала фото актриса.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Чуттєво", "ідеально", "Вау, така красива!", "Шикарно!", "Вау, ці очі!", "Натуральна краса", "напевно це погляд якщо не чаклунки то гіпнотизера змушує когось щось зробити", "Бомба", "Краща дівчина Бонда",-пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що Куриленко вирішила нагадати своїм шанувальникам, як вона виглядає без зухвалого макіяжу.

На фото, зроблене на тлі звичайних шпалер, можна побачити трохи втомлену "дівчину Джеймса Бонда" з розпущеним волоссям.

"Без фільтрів, без макіяжу", - підписала Ольга Куриленко сміливий знімок у своєму особистому мікроблозі.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда вразила схожістю з Монікою Беллуччі, надівши червону сукню з декольте.

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко вразила довжиною ніжок у задертому плащі.

Також Politeka писала, що 41-річна українська дівчина Бонда Куриленко здалася без косметики, актрису не впізнати: "я людина така...".