Погода в Україні 11 січня випробує людей на міцність, практично всіх накриє невелике похолодання

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

На Західній Україні сьогодні буде хмарно, лише на Закарпатті можливі локальні прояснення. Стовпчик термометра покаже вдень від -1 морозу до 5 тепла. Вночі показники істотно знизяться: очікується близько 1-6 морозу.

Схожа картина буде і на півночі країни, де на вулиці очікується від 0 до 3 зі знаком "мінус". Дощів не передбачається, хоча вночі істотно похолодає: близько 2-7 морозу.

У Києві та передмісті буде хмарно і без дощів. На вулиці буде від 0 до 2 морозу. А вночі стовпчик термометра опуститься до 2-6 зі знаком "мінус".

Схожа картина буде і в Центральній Україні. Тут на вулиці прогнозують від -2 до +1 градуса. Після заходу сонця істотно похолодає: мова йде про 2-5 зі знаком "мінус".

А ось на півдні України будуть локальні дощі з мокрим снігом. Їх варто чекати жителям Одеської області. Повітря буде в районі -1 + 3 градусів за Цельсієм. Ближче до вечора очікується похолодає до 0-4 морозу.

Найхолодніше буде на півдні України, де вночі синоптики прогнозують-4-6 морозу. Днем розраховувати на тепло явно не варто, оскільки на вулиці буде близько 0-3 зі знаком "мінус".

Нагадаємо, що стихія розбушувалася в Одесі, кадри.

Як повідомляла Politeka, морози з мокрим снігом насуваються на Україну, нове випробування січня.

Також Politeka писала, що погода вдарить по Україні поривчастим вітром і дощами, важливе попередження.