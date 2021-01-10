90-річний Григорій Чапкіс, який є найстарішим суддею "Танців з зірками", знаходиться в лікарні

Як стало відомо, хореограф вже втретє потрапив до лікарні. Зараз він знаходиться в "Феофанії", де йому надають медичну допомогу, пише "Теленеделя". Чапкіса поклали в окрему палату.

За словами самого Чапкіса, відчуває він себе нормально. Хореограф вийшов на зв'язок і розповів, як переносить хворобу і лікування. На даний момент невідомо, скільки часу танцюрист пробуде на лікарняному ліжку. Відомо тільки, що двостороння пневмонія, з якою Чапкіс потрапив до лікарні вперше, так і не пройшла.

Як стало відомо, Григорій Чапкіс відмовляється від їжі і води.

"Температура, пульс, тиск в нормі. А ось легкі шалять. Постійно приймаю ліки. Роблять дуже багато уколів. Апетиту немає, води треба пити багато, а я не хочу. Це моя проблема", - зізнався Чапкіс.

Він також зазначив, що на землі його досі тримає підтримка і любов близьких. Коли він захворів, друзі, родичі і шанувальники не перестають його підтримувати і чекати його цілковитого одужання.

Поділився хореограф і фотографією, зробленою в палаті. Судячи з фото, виглядає артист добре.

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