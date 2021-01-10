Молода дружина Віктора Павлика оголосила про майбутнє поповнення в їхній родині

26-річна Катерина Репяхова, на якій відомий український співак одружився минулої весни, поділилася вельми недвозначним постом у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Дівчина поки не стала відкрито говорити, що вагітна, але все стає зрозуміло з її фотографій.

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", - написала Катерина.

Вона поділилася серією фотографій, на яких вони з 55-річним чоловіком позують поруч. При цьому, молода дружина співака тримає руку на помітно кругленькому животику.

Варто відзначити, що чутки про вагітність Катерини з'явилися ще близько місяця тому, коли підписники почали помічати, як змінилася її зовнішність. Люди бурхливо відреагували на цю новину.

"Ми здогадалися ще пару тижнів тому)) вагітна жінка виглядає навіть по-особливому", "вітаю!!! Уважні підписники вже помітили раніше! Здоров'я міцного!", "Кому воно треба? Він вже нікому не актуальний. Хоча "піар" типу", "як ти красиво тримаєшся за животик", - пишуть люди.

Зазначимо, що у Павлика було троє дітей від різних жінок. Його молодший син, Павло, помер у 2020 році після двох років боротьби з раком. Саме від його матері співак свого часу пішов до Катерини, чим неабияк шокував багатьох шанувальників.

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