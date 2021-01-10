Популярний російський співак Сергій Лазарєв продемонстрував любов до рожевого і похвалився своїм зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, співак, якому часто приписують таємний роман з Ані Лорак, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він вирішив продемонструвати свою любов до моди, про яку не забуває навіть на відпочинку в Балі.

Так, співак показав фото, на якому прогулюється по мальовничій набережній на тлі соковитого заходу. Для вечірнього виходу Лазарєв вибрав зручні шорти, кросівки, а також веселу рожеву сорочку з принтом у вигляді ананасів.

На знімку співак засунув руку в кишеню і задумливо дивиться в бік моря. У підписі до знімка він розписав, як йому подобається ця сорочка, а також не забув натякнути і на компліменти собі.

"Ну, тут явно увага буде на моїй сорочці!) так, вона рожева, так, вона з ананасами, і так, вона крута!! Ну, і захід крутий! Про себе мовчу", - пише Лазарєв.

Його шанувальники тут же відреагували на публікацію співака.

"Як тобі йде це все", "о Господи, боже мій! Сорочка відвал бошки. Фото офігенне", "сорочка під колір заходів почуття стилю не відняти у вас, Сергій. завжди цікаво дивитися за тим, як ви одягаєтеся", "який чоловік", "Крута сорочка, крутий чоловік, крутий вид", "скромність ваше все", "які ананаси! Сергій - ти вогонь", - пишуть люди.

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