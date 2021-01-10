Популярний український співак MELOVIN, якого називають улюбленцем Андрія Данилка через його коментарі на Нацвідборі з Євробачення, здивував своїм новим похмурим образом

Як повідомляє Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) показав нове чорно-біле фото на своїй сторінці в Instagram.

На фото MELOVIN позує на тлі загадкових дерев. Артист одягнений в чорну мантію, яка задає тон всьому його образу. Головною родзинкою фото став макіяж співака: під його очі трикутниками нанесли чорні тіні, імітуючи грим клоунів, а зверху для більшого епатажу додали блискітки. Завершує образ артиста відсутність брів на обличчі.

MELOVIN похмуро дивиться в камеру, ніби намагаючись щось сказати глядачам.

Варто відзначити, що це фото явно справило враження на його прихильниць.

"Два пости за день? Я що, в раю?", "несамовито красиво", "Шикарний фотосет мурашки від кожного фото", "ідеальний варіант для професора темних сил в Хогвартсі", "Твої очі так багато говорять про тебе", "Ну ти дивись який шикарний", "Меловін Миколайович, ви прекрасні", "Темний Лорд", "які у тебе були відчуття без брів?", "Я тут трохи забула як дихати", "Атмосферно неймовірно. Чорний ангел світла!" - коментують захоплені фанатки.

Нагадаэмо, фаворит Данилка MELOVIN в новому образі зробив боляче, не кожен витримає: "Як тепер заснути?".

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