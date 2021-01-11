Помер зірка культових американських мильних опер "Даллас " і "Головний госпіталь" Джон Рейлі

У Джона залишилися дружина Ліз і три доньки. Про смерть 84-річного артиста в своєму Instagram написала його донька Кейтлін.

Вона не повідомила причини смерті батька. Але зазначила, що встигла "обійняти і попрощатися" з Рейлі перед смертю.

"Згасло найяскравіше світло в світі. Уявіть собі найкращу людину в світі. А тепер уявіть, що ця людина-ваш батько. Я так вдячна, що він був моїм. Я так вдячна, що полюбила його. Я так вдячна, що встигла обійняти його і попрощатися. Чесно кажучи, Я не знаю, що буду робити, але знаю, що він буде завжди зі мною. Я буду любити тебе вічно, тато", - зазначила Кейтлін.

Джон Райлі - один з найзнаменитіших комедійних акторів США. За останні роки він знявся в таких культових фільмах, як "Вартові Галактики", "Брати Сістерс" і "Холмс & Ватсон".

Також він 11 років поспіль грав роль Шона Донелі в серіалі "Головний госпіталь" - найтривалішій американській "мильній опері" .

У 2003 році одразу три картини з його участю ("Чикаго", "Банди Нью-Йорка" і "Годинник") були висунуті на "Оскар" в номінації "Кращий фільм", а сам Райлі був номінований на "Оскар" в категорії "Краща чоловіча роль другого плану".

Нагадаємо, перестало битися серце відомого музиканта, який подарував світу багато хітів.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.