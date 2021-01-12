Сучасна косметологія відкриває перед жінками великі можливості, які допомагають їм зберігати молодість набагато довше, ніж їх одноліткам в минулому

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram вирішили порівняти сучасних зірок з їхніми однолітками з Радянського Союзу.

"30-річні в СРСР і зараз. Можете повірити, що ці жінки одного віку?",- підписали колажі автори аккаунта.

На фото порівняли 39-річних Меган Маркл і Лію Ахеджакову в момент зйомок в «Службовому романі».

32-річна Марина Неєлова на фото виглядає набагато старше, ніж російська актриса Христина Асмус.

А 38-річна Світлана Лобода заткнула за пояс свою однолітку, радянську актрису Ніну Гребешкову.

Але зірка "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова перевершила за красою телеведучу Ксенію Бородіну, яка зловживає уколами краси.

Також автори порівняли Нюшу і Ірину Муравйову.

У коментарях думка щодо зоряних порівняннь розділилася.

"А на вулиці я таких не зустрічаю)) вони що з іншої планети?", «А що тут порівнювати? Природні фото сорокарічної давності і зараз: фільтри, фотошопи, тонна косметики, філери, пластмасові вії, можна до нескінченності перераховувати", "І що? На одній фотографії дивишся на людей, на іншій на пластмасові перетягнуті ляльки", " мені подобаються з СРСР: обличчя живі натуральні красиві!!! Сьогодні обличчя без міміки не живі, застиглі у вічному оскалі», «Алентову з Бородулькою не можна порівнювати, Алентова красуня, а Бородіна на любителя», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Асмус не стримала почуттів поруч з Харламовим і зважилася на одкровення: «коли любиш і дуже хочеш...».

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