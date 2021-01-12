Відомий український телеведучий Юрій Горбунов притулився до красуні-дружини Каті Осадчої
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram шоумен опублікував фото з відпочинку. Як відомо, зіркова парочка після активної роботи вирушила в теплі краї, щоб відпочити на зимових канікулах перед майбутніми зйомками шоу «Голос».
На фото Горбунов в солом'яному капелюсі із золотим ланцюжком притиснувся до Осадчої, яка позувала в купальнику або сукні без рукавів. У кадр потрапили акуратні плечі зірки, її красива шия і зона декольте. Горбунов на фото виглядав розповнілим. Не зовсім зрозуміло, це невдалий кадр, або телеведучий за новорічні свята набрав зайвих кілограм.
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"Ланцюг повинен не на шиї висіти, а на шапці", - підписав фото Горбунов.
У коментарях до посту Горбунову залишили багато відгуків.
"Мода, вона така непередбачувана", "Кому як подобається", "Цепура залікова", "ви такі класні! Завжди посміхаюся, коли бачу ваші фото, від них йде якесь світло і щастя! Дай Бог, щоб у Вас завжди так було!", "Вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
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