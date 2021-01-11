Для неї це новий досвід

Найбагатша співачка України Камалія Захур розповіла, на що їм з сім'єю довелося піти через китайський вірус

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

Судячи з її посту, артистка не звикла відпочивати на батьківщині, і віддає перевагу більш дорогим курортам. Однак цього року пандемія змусила їх з сім'єю відправитися в Карпати.

За словами Камалії, умови відпочинку на українському гірськолижному курорті їх приємно здивували.

"Це ще не Європа, але не дуже далеко. Розвивається додаткова інфраструктура, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо отримувати послуги світового класу. Але потрібно мати на увазі, що більшість українців не можуть дозволити собі платити ті ціни, які вони ввели в цьому році", - написала Камалія.

В цілому ж вона зазначила, що їх сімейство залишилося досить відпочинком.

Співачка також поділилася своїм новим знімком, на якому вона позує в на тлі засніженого курорту, стоячи на лижах.

Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.

"Більшій половині людей нема за що жити, а відпочинок такий їм тільки сниться", "Камалія, спасибі Вам, що ви розумієте простих людей і у Вас немає «зоряної» хвороби. Ви як завжди красуня!", "У Вас прекрасна інтелігентна сім'я!", "Ціни Європейські", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Камалія одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Завдяки їх спільному доходу вона вважається найбагатшою співачкою в країні.

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