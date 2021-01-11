Популярна модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з відпочинку. Дівчина була на пляжі якраз в той момент, коли над водою виникла веселка. Красуня не упустила шанс і стала фотографуватися на тлі прекрасного природного явища.

Жизель була одягнена в мініатюрні стрінги і короткий топ. Фігурка Олівейри в незвичайному купальному костюмі виглядала чудово. Модель позувала в різних позах на піску і стоячи біля води. Вона потрусила своєю п'ятою точкою, змусивши чоловіків пускати слинки. Засмагла шкіра Жизель надала особливого шарму фото.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Мені сьогодні трохи сумно, але ти розвіяла хмари", "Прекрасна пляжна поза!", "Приголомшливо красиво", "як нереально. Ти королева, Жизель", "Життєва мета: робити ідеальні фотографії на пляжі», «Приголомшлива», «ідеально, закоханий в ці ноги», «у тебе хороша фігура», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра родом з Бразилії. Дівчині 27 років. Крім Victoria's Secret вона засвітилася в рекламних кампаніях Vogue, Elle, H&M і MAC Cosmetics.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра притиснула апетитних "подружок" топом, розбурхуючи фантазію:"Вау, ти заводиш".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра розохотила фантазію, показавши пристрасть в мікро-бікіні:"справжній ангел".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра показала, як потрібно позувати в мікро бікіні: "що за дєтка".