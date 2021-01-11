Українська співачка Ольга Полякова познущалася над українцями, похвалившись розвагами на Мальдівах

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка поділилася кількома сторіс з відпочинку. Під час локдауну Ольга, як і багато українських зірок, вирушила на відпочинок у теплі краї. Полякова полетіла на Мальдіви, де зараз відпочивають Дмитро Монатік з сім'єю і Ольга Фреймут. На відпочинок зі співачкою вирушили дві її дочки - Маша і Аліса.

Зірка показала шанувальникам, як її зустрічали на острові. Також вона похвалилася їжею і розвагами.

Також Полякова вирішила пожартувати над українцями, які не мають можливості вибратися на відпочинок в розпал пандемії. Співачка опублікувала фото своєї дочки Аліси. Дівчинка сиділа в човні і була явно чимось засмучена. Вона скривила гримасу і збиралася плакати.

"Це ваше обличчя, коли я буду публікувати відео і фото з Мальдів", - пожартувала блондинка.

Після вона опублікувала фото Аліси, на якому та єхидно посміхалася і показувала язик. Схоже, настрій дівчинки швидко змінився.

"А це - моє", - завершила жарт співачка.

Раніше ми писали, що Оля Полякова завмерла в обнімку з українським продюсером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Співачка була одягнена в коротку сукню і шкіряну курточку. Вона була яскраво нафарбована.

Нагадаємо, що Полякова в кокетливому халатику оголосила, що покидає Україну, розкривши деталі: «дуже хочу...».

Як повідомляла Politeka, гостра на язик Полякова висловила Каті Осадчій все, що про неї думала: "Пам'ятаю твою гонористу...".

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