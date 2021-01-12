Дружина українського музиканта Дмитра Монатіка вразила шанувальників яскравим фото з Мальдів
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала, як насолоджується життям на райському острові. Ірина була одягнена в зелений купальник, який підкреслив її прекрасну фігурку. Вона застигла у воді посеред басейну, влаштувавши справжній релакс.
Варто відзначити, що фотографія вийшла дуже ефектною, оскільки будинок, в якому зупинилося сімейство Монатіків, знаходиться прямо на березі океану. Зелені пальми, білосніжний пісок і ідеально чисте небо доповнило картину.
"Життя прекрасне! Наповнююся енергією сонця, води і Землі», - підписала фото жінка.
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У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Яка естетика", "Вау", "І ти сама вогонь!!! Ось і 4 стихія", "Ух ти", "А чого не купаєтеся в морі/океані? Холодно там?",- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що на час локдауну багато артистів вирушили відпочивати в теплі краї. Наприклад, Ольга Полякова і Ольга Фреймут, як і сім'я Монатіків, відпочиває на Мальдівах. На море вирушили також Надя Дорофєєва з Дантесом і Настя Каменських з Потапом.
Нагадаємо, що дружина Монатіка в легкому платтячку перетворилася на пристрасну красуню посеред джунглів: "очей не відвести!".
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