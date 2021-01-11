Нова дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі звела з розуму яскравим літнім луком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 23-річна модель поділилася пікантним кадром. Красуня знаходиться на відпочинку в теплих краях, звідки регулярно ділиться знімками в купальниках. Цього разу зірка вирішила трохи одягнутися, але від цього її образ не став менш спокусливим.

Тіна постала в об'ємному топі, під який не стала надягати білизну. Розмір топа лише підкреслив точену фігурку Кунакі. Також красуня одягла світлу спідницю з низькою посадкою, засвітивши свій спокусливий животик. Вона засунула руки під спідницю, що додало пікантності фото. Неслухняне волосся модель зібрала в тугий пучок.

"Цього разу я одяглася", - підписала фото дівчина.

За короткий час пост зірки зібрав понад 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили сотні компліментів.

"Ти найідеальніша жінка в світі", «я думав, у тебе більше немає одягу", "Я так за тобою сумую, дєтка", «чудова», «ти досконалість», «завжди ідеальна», «о, мій бог!! Дружина! Муза!", "І Ти виглядаєш приголомшливо», "ідеальне тіло", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіна Кунакі і Венсан Кассель одружилися в 2018 році. Нещодавно у них народилася дочка, яку вони назвали Амазонія. Різниця у віці не заважає щастю зірок. На фото вони виглядають дуже гармонійно.

Нагадаємо, що Тіна Кунакі в мікро-купальнику показала, чим підчепила зірку: "сама досконалість!".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кунакі потягнула зав'язочки трусиків, засвітивши дещо цікаве: "Номер один".

Також Politeka писала, що Тіна Кунакі подражнила "персиками", обтягнувши їх смужкою тканини:"це диво".