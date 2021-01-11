Відома українська балерина і суддя шоу"Танці з зірками" Катерина Кухар засвітилася на зйомках Студії "Квартал 95"

Зірка розповіла про участь у новому випуску "Жіночого кварталу" на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, в серії коротких відео Кухар розповіла, що їй дуже сподобався досвід участі в гумористичній програмі.

"Ну що, дорогі мої, я можу вам сказати? Я - суддя балетних міжнародних конкурсів і фестивалів, суддя «Танців з зірками», іноді суддя «Ліги сміху». І мене навіть на вулиці люди зупиняють і просять, щоб я їх розсудила», - говорить Кухар у своєму інтерв'ю для «Кварталу».

У цей момент з'являється фрагмент з номера "Жіночого кварталу", в якому гумористки випадково зустрічають Кухар.

"Та ви шо! Боже мій! Це ж та, що біля Влада Ями! Клас», - вигукують артистки.

Однак, цей жарт Кухар не зачепив.

"Я дуже вдячна "Жіночому Кварталу" за колючі жарти, за гострий язичок, за море позитиву, за гарний настрій!",- заявила балерина.

Вона також поділилася спільним фото з відомими кварталівцями-Валерієм Жидковим та Володимиром Шумком.

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