Музикант з популярного українського гурту KAZKA Микита Будаш вразив шанувальників стильним образом у червоному

Нове фото артиста з'явилося на офіційній сторінці групи в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Клавішник і гітарист KAZKA запам'ятався багатьом завдяки своїй фірмовій бороді, яка робить його образ дуже характерним.

На новому атмосферному знімку він позує серед високих рослин. Для фото Микита вибрав дуже запам'ятовується образ: на ньому яскраво-червоний костюм і чорна сорочка. Таке поєднання виглядає дуже стильно, але в той же час зухвало.

Знімком в тому ж образі Будаш поділився і на своїй особистій сторінці.

"Помолодшав!",- підписав кадр він.

Шанувальники групи не залишилися байдужими до такого фото музиканта. Особливо знімок сподобався дівчатам.

"Ваууу, ви просто на стилі!", "Чоловік моєї мрії", "Боже це що за красень", "ефектно! Красиво!", "Красавела!!! Ти підтяжку зробив?", "Який солодкий пірожочек", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що солістка Kazka Олександра Зарицька відверто розповіла про свої страхи на сцені.

Так, співачка запропонувала фоловерам задати їй питання, що цікавлять їх. У Зарицької запитали, чи падала вона колись на сцені під час концерту.

Співачка зізналася, що такого ще не траплялося, проте вона завжди цього боїться.

Нагадаємо, солістка KAZKA з заплаканим обличчям розповіла про найпотаємніше: "Ще не було, але дуже боюся..." .

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