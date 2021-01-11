Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав, як розважається під пісню своєї колишньої партнерки Наталії Могилевської

Артист поділився запальними кадрами у своєму Тіктоку. Про це повідомляє Politeka.net.

На відео можна побачити, як Яма розслабляється в нічному клубі під пісню Могилевської «Я танцювала». Звичайно, Яма не був би собою, якби не скористався шансом в черговий раз продемонструвати свої вражаючі танцювальні здібності.

Так, на відео хореограф в джинсах, білій футболці і кепці на всю танцює на танцполі, виляючи всіма частинами тіла. Танцюрист явно насолоджується атмосферою і, звичайно ж, самим танцем.

"Що з - під ніг земля вислизала", - процитував він у підписі слова пісні.

Шанувальників таке відео з кумиром не залишило байдужими.

"Та Ви Влад супер", "мій чоловік 18 років тому так танцював!!! Це його рухи!! Треба було запантетувати", "вогонь", "Влад ну ти прям для мене краш", "я теж вмію танцювати", "в угарі кращі", "Влад, ти кращий", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Яма був партнером Могилевської в найпершому сезоні «Танців з зірками». Багато пророкували парі перемогу, але тоді перше місце в шоу зайняли Володимир Зеленський і Олена Шоптенко.

Нагадаємо, задоволений Влад Яма блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі: "Насолоджується...".

Як повідомляла Politeka, модний Яма з "Танців з зірками" показав, чим вражає красуню-дружину: "Я вмію...".

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" розбурхав видом, задерши ноги в салоні розкішного Ferrari: "чому на місці пасажира?".