Кадри вже в мережі

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук заінтригував фанатів кадрами з розкішного пентхауса

Відео з'явилося в особистому мікроблозі зірки в соцмережі Instagram.

Свій відеоролик Володимир Остапчук починає з просторої вітальні триповерхового пентхауса, в який, шоумен, мабуть, закохався з першого погляду.

За словами телеведучого, Загальна площа розкішних апартаментів становить 140 квадратних метрів.

"Ми переїжджаємо", - жартівливо попередив Володимир Остапчук свою дружину Христину.

"Коротше, я знайшов нам нове житло. Триповерховий пентхаус з виходом на дах, барбекю.. Глянь, який видос тут. Все, вогонь, переїжджаємо", - заявив телеведучий за кадром.

Потім шоумен показав одну зі спалень апартаментів і душову кімнату, в якій встановлено прозоре скло.

"А це вже вихід на третій поверх, на дах. Так, прикольно. Беремо! Скільки коштує?",- продовжив Остапчук, знімаючи окрему терасу.

Раніше ми розповідали, що Володимир Остапчук зі своєю дружиною Христиною дійсно готуються до переїзду в нову квартиру.

Пара буде жити в новій квартирі, оскільки квартира, яку вони орендують зараз, занадто велика для них.

Також на питання передплатників, чому ж пара не придбає власне житло, дружина Остапчука зізналася, що зараз у них немає на це коштів, проте пара планує обзавестися своїм житлом.

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