З вівторка, 12 січня, в Україні увійшла в обіг нова монета

Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу. Її тираж становить 35 тисяч штук.

Пам'ятна монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук – Агатангелу Кримському. Монета входить до серії"Видатні особистості України".

На аверсі монети розміщені малий герб України, геометричний декор з розкритих книг, які складаються в зірку, цитата Агатангела Кримського:"я зрозумів, що повинен бути українофілом, це я зрозумів цілком усвідомлено".

На реверсі-портрет Кримського на тлі вертикальних ліній, його ім'я та роки життя (1871-1942).

Раніше в серії" Видатні особистості України " була випущена монета номіналом 2 гривні присвячена українському юристу-міжнароднику, який брав активну участь у підготовці Загальної декларації прав людини та багатьох інших важливих міжнародних правових документів, вченому, Володимиру Корецькому. Її випустили в обіг 10 грудня.

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