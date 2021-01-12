У віці 62 років помер соліст культової групи "Вихід" Сергій Селюнін, відомий як Сіля

Його називали одним зі стовпів російського року, з яким "померла ціла епоха". Про трагедію повідомив PR-агент Кирило Рейн в Facebook.

Причини смерті музиканта не уточнюються. Відомо лише, що це був не коронавірус.

"Жив на розрив. Як і належить справжньому герою рок-н-ролу. І розірвався одразу після новорічних свят. Але все одно залишиться для багатьох святом, яке завжди залишається з тобою. Тому, що тільки так і потрібно жити. Інакше сенсу немає. Спасибі Сергій за все. Ми пам'ятаємо", - написав Кирило Рейн, згадуючи про Селюніна.

Група "Вихід" – радянська і російська група, єдиним постійним учасником якої був її автор і лідер Сергій Селюнін. Група грала російський рок без чітких стилістичних рамок, а одні і ті ж пісні звучали кожен раз по-різному.

Всього в дискографії "Виходу" близько двох десятків альбомів, у тому числі "Безперервність простих речей","Виходу немає". У 1989 році Селюнін брав участь у записі спільного альбому з музикантами "Акваріума", а в 1992-му — в альбомі "Дозріла дурь" групи "Нуль".

Останній студійний запис Сергія Селюніна, альбом "Підкрався", датується 2019 роком.

Нагадаємо, перестало битися серце відомого музиканта, який подарував світу багато хітів.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.