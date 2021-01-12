Новий "Холостяк" Михайло Заливако здивував своїм зовнішнім виглядом

Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, показав нове фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Заливако сфотографувався з ведучим шоу Григорієм Решетником.

"Гриш, а Гриш! Ну, тепер і у мене є фото з тобою», - підписав знімок холостяк.

"Мішань, але ми і красиві",-прокоментував кадр ведучий, який зображений на фото в темно-синьому костюмі, туфлях і блакитній сорочці.

А ось стиль нового холостяка не всі змогли оцінити. Заливако позував у білій сорочці, чорному піджаку, червоних укорочених брюках з чорними лампасами і чорних кедах з білою підошвою і шнурками.

"Не, ну верх норм, а низ....це просто пі**єц.....трешак.....", "Блін, та що ж за мода така? верх ️і низ ️ніби з різних картинок", - пишуть в коментарях.

Але знайшлися і ті, кому стиль Заливако сподобався.

"Ось це машина буде в новому сезоні", "дуже миле фото", "вітаю нового серцеїда😍 😍 😍", "О, які класні", "такі гарненькі", "стильний", "дуже круті і стильні", - сиплють компліментами в мережі.

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