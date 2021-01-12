Унікальній четверні з Кропивницького виповнилося десять місяців

Сестрички Діана, Мілослава, Ліза і Віка, які схожі один на одного як дві краплі води, разом з батьками вперше відсвяткували новорічно-різдвяні свята.

Як молоді батьки справляються з вихованням одразу чотирьох немовлят, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Про те, що у них буде велике поповнення, Настя і Влад Валіхновські дізналися на четвертому місяці вагітності. Спочатку на УЗД побачили трійню, а потім розглянули і четверту дитину.

Близнючки попросилися на світ на 32-му тижні вагітності і народилися майже однаковими-кожна важила близько двох кілограмів і мала зріст 42-43 сантиметри.

Дівчата є ідентичною однояйцевою четвернею. Таке явище унікальне не тільки для України, а й для всього світу. Сестри схожі один на одного як дві краплі води. Однак батьки їх добре розрізняють. Кажуть, у кожного свій характер і навіть голос.

Сім'я живе в орендованій квартирі, хоча місцева влада і подарувала їм сертифікат в новобудові. Нове житло ще будується, а поки численному сімейству доводиться щодня справлятися з проблемою прогулянок, адже живуть вони на четвертому поверсі. А тато маляток скаржиться на недолік сну і постійну втому.

Молоді батьки мріють виспатися і щоб їх дочки були здоровими. Лікарі кажуть, що у дівчаток все добре. Незважаючи на те, що народилися передчасно, вони все надолужили в розвитку і ось-ось почнуть ходити.

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