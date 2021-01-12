Співачка Наташа Корольова продовжує жити і творити разом з чоловіком Тарзаном навіть після гучного скандалу з коханками

Як повідомляє Politeka.net, артисти випустили спільний кліп на пісню "Гори Гори", який зняли в екзотичній атмосфері. Наташа Корольова поділилася особистими подробицями на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

У ролику зіркове подружжя показало, що їх пристрасні стосунки не згасли після стількох років спільного життя і неприємних історій. Так Наташа Корольова і Сергій Глушко (справжнє ім'я шоумена) попустували на пляжі, а потім скинули весь одяг і зайшли скупатися в море. В іншій сцені вони прийшли до ритуального дерева і прив'язали до нього на пам'ять стрічки від свого одягу. Після обряду Наталя притулилася до оголених грудей чоловіка і розплакалася, сам Тарзан теж зворушився, що видно по його обличчю.

"У моєму житті всі пісні з'являються неспроста, в потрібний час і в потрібну годину. Пісню " Гори-гори!"написав мій талановитий друг @germantitov_official Герман Титов, який дуже тонко відчув всі відтінки нашого з Сергієм непростого періоду в житті. Ми - оптимісти, тому і лейтмотив пісні - оптимістичний, що допомагає разом йти вперед, зігрівати один одного вогнем любові, іноді обпалюватися, а іноді - зцілювати", - пояснила Корольова в описі.

Користувачі соцмережі відреагували на слізне примирення знаменитостей і прокоментували ситуацію в їхній родині:

"Наташа, звичайно, тягни його за собою, як і всю вашу спільне життя тягнула, він без тебе пропаде"; "сльози на очах,як легко хтось може зруйнувати чуже щастя, не розуміючи як це боляче, Наталя і Сергій будьте просто разом"; "та вже... далеко не кожен пробачить зраду... якщо це не піар"; " ось навіщо так принижуватися?"; "Наташа насправді ваш чоловік тебе любить і обожнює щастя вам"; "Наталю Шкода до сліз. Стільки болю і ганьби приніс їй. Та на всі 200 принизив таку хорошу жінку, дружину, матір своєї дитини. Це жесть. Ніяких більше йому виступів вистачить вже, людина літня, пора заспокоїтися, всіх грошей не забереш. Тільки на такій умові продовжувати з ним жити".

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